Data di uscita del film:

09/02/2017 Genere: Thriller Regia:

Emmanuelle Bercot Cast:

Sidse Babett Knudsen, Benoît Magimel, Charlotte Laemmel Trama del Film 150 MILLIGRAMMI:

Nell'ospedale di Brest dove lavora, la pneumologa Irène Frachon scopre un legame diretto tra una serie di morti sospette e l'assunzione del Mediator, un farmaco in commercio da oltre trent'anni. Dall'inizio in sordina fino all'esplosione mediatica del caso, la storia è una lotta di ‘Davide contro Golia’ per arrivare al trionfo della verità . Un film di denuncia, di impegno sociale e professionale: una pagina di attualità , ma soprattutto il coraggio e la determinazione di una donna che, in nome dei suoi ideali, dell’etica professionale, sceglie di lottare contro i poteri forti, nonostante le numerose difficoltà , a tutela della giustizia e della salute delle persone.



