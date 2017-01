Due Mafiosi Contro Goldginger Clip Italiana - iVid Portale dei trailer Clip Italiana





14/10/1965 Genere: Commedia Regia:

Giorgio Simonelli Cast:

Franco Franchi, Ciccio Ingrassia, Gloria Paul Trama del Film DUE MAFIOSI CONTRO GOLDGINGER:

Il boss mafioso e uomo d'affari Goldginger progetta in gran segreto di dominare il mondo grazie ad una serie di congegni per il controllo mentale da lui ideati, che intende installare sui principali leader del pianeta. I cugini fotografi Franco e Ciccio La Pecora, di natura molto simpatica ed irriverente, durante un giorno di lavoro vengono imprigionati dagli uomini di Goldginger. I due, vengono tuttavia liberati da una procace spia inglese, Marlene...





