Data di uscita del film:

26/03/1999 Genere: Avventura Regia:

Ron Underwood Cast:

Bill Paxton, Charlize Theron, Rade Serbedzija Trama del Film IL GRANDE JOE:

Jill è una ragazza cresciuta nella giungla insieme col suo amico Joe, un gorilla tendente al gigantismo. I bracconieri hanno ucciso le madri di entrambi. Sia Jill che il gorilla cercano di sfuggire alla civiltà, ma si ritrovano a Los Angeles, dove il primate (ospite di uno zoo, ma fuggito dopo uno scontro con uno dei bracconieri) salva un bambino che stava cadendo da una ruota panoramica. Joe viene infine riportato in Africa e liberato in una riserva.





