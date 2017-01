La Maschera Di Zorro Clip - L'addestramento - iVid Portale dei trailer Clip - L'addestramento





Data di uscita del film:

18/12/1998 Genere: Avventura Regia:

Martin Campbell Cast:

Antonio Banderas, Anthony Hopkins, Catherine Zeta-Jones Trama del Film LA MASCHERA DI ZORRO:

California, 23 agosto 1821. L'esercito messicano è quasi ad un passo dalla liberazione dall'insediamento coloniale spagnolo. Nell'area di Los Angeles, il crudele e spietato Governatore della California, Don Rafaèl Montero (Stuart Wilson), si ritrova anch'esso in seria crisi. In un ultimo sforzo, nel tentativo di catturare il suo arci-nemico, lo spadaccino mascherato Zorro, Montero ordina l'esecuzione di tre innocenti. Assistito dai due fratelli orfani, Joaquin ed Alejandro Murrieta, Zorro libera i tre prigionieri e ricompensa i due donando a Joaquin un medaglione speciale. Scappando sul suo cavallo Tornado, dopo aver lasciato sul collo di Montero un'evidente cicatrice a forma di "Z", Zorro è ignaro che il Governatore lo sta seguendo con le sue truppe. Facendo irruzione in casa de la Vega, Montero ordina l'arresto di Don Diego de la Vega, ormai smascherato. Nel tentativo di arrestare de la Vega, scoppia una lotta che consegue l'imprevista morte di Esperanza, la moglie di de la Vega e da sempre amata da Montero. Sconfitto dal Governatore, de la Vega viene steso e condotto in prigione. Mentre alla sua casa viene dato fuoco, Montero ritornerà in Spagna con la neonata figlia di de la Vega, Eléna, intenzionato ad allevarla come se fosse sua.





