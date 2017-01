La Decima Vittima Trailer Italiano - iVid Portale dei trailer Trailer Italiano





Data di uscita del film:

02/12/1965 Genere: Fantascienza Regia:

Elio Petri Cast:

Marcello Mastroianni, Ursula Andress, Elsa Martinelli Trama del Film LA DECIMA VITTIMA:

In un futuro imprecisato le guerre sono state abolite e si organizzano delle cacce all'uomo per liberare i propri istinti aggressivi. La bella Caroline è alla sua nona vittoria quando parte per Roma alla ricerca di Marcello, la sua ultima presa. Ma Marcello scopre l'identità e le intenzioni di Caroline e studia un piano per eliminarla...





