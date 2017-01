X-files - Il Film Trailer Originale - iVid Portale dei trailer Trailer Originale





Data di uscita del film:

28/10/1998 Genere: Fantascienza Regia:

Rob S. Bowman Cast:

David Duchovny, Gillian Anderson, John Neville Trama del Film X-FILES - Il Film:

Nel 35.000 A.C. in una caverna, nel nord del Texas, un essere mostruoso aggredisce due uomini primitivi. Nel 1998 dei bambini scavano una buca e all'improvviso uno di essi cade in una grotta e trova un teschio umano. Un olio nero spunta e si impadronisce del bambino, che gli fa diventare gli occhi neri. I pompieri vengono a soccorrerlo. Nel frattempo gli agenti dell'FBI Fox Mulder e Dana Scully investigano per trovare una bomba in un ufficio federale a Dallas. Mulder trova la bomba in una macchinetta di bibite e subito avverte Scully, che fa evacuare l'edificio. Darius Michaud, agente dell'FBI, prova inutilmente a disinnescare la bomba, che esplode, uccidendo un pompiere ed un bambino (mostrati all'inizio del film). Mulder e Scully sono sotto accusa e nello stesso pomeriggio Mulder incontra un dottore, Alvin Kurtzweil, che gli spiega che le vittime erano già morte e che la bomba serviva per insabbiare il tutto. Mulder e Scully, dopo diverse indagini, si dirigono in Texas ed entrano in un struttura apparentemente vuota, circondata dal grano. All'improvviso però, spuntano numerose api da cui scappano. Usciti fuori, sono inseguiti da due elicotteri neri a cui sfuggono e tornano a Washington dove Mulder scopre che Scully è stata punta da un'ape e quindi chiama un'ambulanza. Quando essa arriva, il guidatore spara a Mulder e se ne va. Mulder si sveglia in ospedale, sopravvissuto al colpo di pistola e grazie all'aiuto di due colleghi riesce a scappare. L'Uomo dalle mani curate gli rivela che Scully si trova in Antartide e gli consegna anche un vaccino per combattere il virus iniettato dall'ape. Mulder si dirige nell'Antartide e scopre un laboratorio sotterraneo segreto dove sono contenuti numerosi alieni e Scully. Mulder gli inietta il vaccino e la salva. Essi scappano dallo stabilimento, il laboratorio viene distrutto e spunta una grossa astronave aliena che vola in alto nel cielo. Scully durante il processo, racconta tutto quello che ha visto durante le indagini, ma non viene creduta e Mulder legge nel giornale che il governo ha insabbiato tutti gli avvenimenti. In Tunisia, l'Uomo che fuma avverte Conrad Strughold che l'Unita X-Files è stata riaperta.





