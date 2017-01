Lost In Florence Trailer Originale - iVid Portale dei trailer Trailer Originale





scarica la locandina ad alta risoluzione

Data di uscita del film:

2017 Genere: Avventura Regia:

Evan Oppenheimer Cast:

Emily Atack, Stana Katic, Brett Dalton, Robert Aramayo, Alessandra Mastronardi Trama del Film LOST IN FLORENCE:

Eric Lazard è un giocatore di football americano che decide di prendersi un periodo di riposo dopo una delusione d'amore. Arriva a Firenze dove conosce il mondo del calcio storico fiorentino e Stephanie, una ragazza in visita alla cugina Anna che vive in Italia e insegna italiano agli stranieri.



VUOI CONDIVIDERE QUESTO TRAILER?

Scegli la dimensione del trailer, copia questo codice e incorporalo nella tua pagina web! 977 640 520 420 320 240





Tweet



questo trailer è stato visto 10 volte

Currently 0.00/5

1

2

3

4

5





Trailer Originale Film lost-in-florence Alessandra Mastronardi Emily Atack Robert Aramayo Evan Oppenheimer Brett Dalton Stana Katic