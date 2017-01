Un Re Allo Sbando Trailer Italiano - iVid Portale dei trailer Trailer Italiano





Data di uscita del film:

09/02/2017 Genere: Commedia Regia:

Peter Brosens, Jessica Woodworth Cast:

Peter Van den Begin, Bruno Georis, Lucie Debay, Titus De Voogdt, Pieter van der Houwen Trama del Film UN RE ALLO SBANDO:

Mentre si trova in visita ufficiale a Istanbul, il re dei belgi Nicolas III è costretto a fare ritorno nel proprio paese in grande difficoltà. Una tempesta solare, però, ha provocato l'interruzione dello spazio aereo e delle telecomunicazioni. Con l'aiuto di un regista britannico e di una improbabile compagnia di cantanti folk bulgari, il re e il suo entourage riusciranno ad oltrepassare il confine turco e, nel tentativo di raggiungere il Belgio, intraprenderanno un'odissea attraverso i Balcani.



