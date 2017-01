Una Trailer Originale - iVid Portale dei trailer Trailer Originale





Data di uscita del film:

2016 Genere: Drammatico Regia:

Benedict Andrews Cast:

Rooney Mara, Riz Ahmed, Ben Mendelsohn, Tobias Menzies, Natasha Little, Tara Fitzgerald, Ciarán McMenamin Trama del Film UNA:

Una giovane donna arriva inaspettatamente sul posto di lavoro di un uomo più anziano di lei, in cerca di risposte. Una comparsa che minaccia di mandare in pezzi la vita dell'uomo e di far vacillare la sua stabilità . Segreti mai confessati e ricordi sepolti riaffiorano in superficie appena i due passano al setaccio le macerie del passato. La donna sarà costretta a guardare nel profondo di una lacerante forma di amore e a chiedersi se c'è ancora una possibilità di redenzione.



