Raw Trailer Originale RED BAND - iVid Portale dei trailer Trailer Originale RED BAND





scarica la locandina ad alta risoluzione

Data di uscita del film:

2017 Genere: Horror Regia:

Julia Ducournau Cast:

Rabah Nait Oufella, Laurent Lucas, Bouli Lanners Trama del Film RAW:

Tutti nella famiglia di Justine sono veterinari. E vegetariani. A 16 anni, lei è una studentessa brillante e promettente. Quando inizia la scuola di veterinaria, entra in un mondo decadente, spietato e pericolosamente seducente. Durante la prima settimana di riti di iniziazione, con la volontà di adattarsi disperatamente a qualunque costo, si allontana dai suoi principi familiari quando mangia della carne cruda per la prima volta. Justine dovrà presto affrontare le terribili e inaspettate conseguenze delle sue azioni quando il suo vero io inizia a emergere…



VUOI CONDIVIDERE QUESTO TRAILER?

Scegli la dimensione del trailer, copia questo codice e incorporalo nella tua pagina web! 977 640 520 420 320 240





Tweet



questo trailer è stato visto 8 volte

Currently 0.00/5

1

2

3

4

5





Trailer Originale RED BAND Film Laurent Lucas Julia Ducournau Rabah Nait Oufella raw Bouli Lanners