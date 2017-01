Patch Adams Trailer Italiano - iVid Portale dei trailer Trailer Italiano





Data di uscita del film:

19/03/1999 Genere: Drammatico Regia:

Tom Shadyac Cast:

Robin Williams, Daniel London, Monica Potter Trama del Film PATCH ADAMS:

1969: dopo aver tentato di uccidersi, Hunter Adams si interna volontariamente in un ospedale psichiatrico ed attraverso la conoscenza di un paziente, il ricco Arthur Mendelson, impara a "vedere oltre". Una volta dimesso dalla clinica decide di riprendere gli studi e laurearsi in medicina per assecondare la propria inclinazione ad aiutare il prossimo. Si iscrive così alla Virginia Medical University, dove conosce Mitch Roman, uno studente serio, Carin Fisher, una ragazza che evita i contatti sociali, e Truman Schiff, l'unico con cui stringe subito amicizia. Assieme a Truman, Patch inizia a testare le reazioni del buonumore sulle persone, con trovate bizzarre e comiche. Nonostante la sua verve e i suoi mille impegni riesce ad ottenere ottimi risultati con il minimo sforzo, suscitando l'invidia di Mitch e l'attrazione da parte di Carin. Grazie a Carin, a Truman, e ad Arthur, ex magnate di una grande industria, Patch apre la sua clinica in un cottage in una zona immersa nel verde: ora il suo sogno è realtà. Assieme a tanti altri amici di Patch, il cottage è rimesso a nuovo e viene trasformato in una clinica gratuita. Purtroppo un giorno Patch riceve un duro colpo: Carin è stata uccisa da Larry, un paziente disturbato mentalmente con tendenze autolesionistiche: Larry ha sparato alla ragazza e si è poi suicidato. L'episodio smonta tutti gli entusiasmi di Patch, inducendolo a distruggere e chiudere tutto quello che, con tanta fatica e amore aveva creato. Patch deve però tornare subito alla realtà: le sue trovate goliardiche gli costeranno numerosi richiami e una possibile bocciatura. Dopo aver consultato Mitch, affronta la Commissione Medica, dove si difenderà dalle accuse. La Commissione rimane affascinata dal suo modo innovativo di concepire il paziente e lo assolve, consigliando anzi al decano Walcott, che l'aveva proposto per l'espulsione, un po' di eccessiva felicità, termine comparso nel fascicolo personale di Patch.





