The Founder Clip - Un Ristorante Rivoluzionario - iVid Portale dei trailer Clip - Un Ristorante Rivoluzionario





scarica la locandina ad alta risoluzione

Data di uscita del film:

12/01/2017 Genere: Biografico Regia:

John Lee Hancock Cast:

Michael Keaton, Nick Offerman, John Carroll Lynch, Laura Dern, Linda Cardellini, Patrick Wilson, B. J. Novak Trama del Film THE FOUNDER:

È l’assurda storia vera di Ray Kroc, un rappresentante di frullatori americano con poche prospettive che, negli anni ’50, imbattutosi in un chiosco di hamburger nel bel mezzo del deserto sud-californiano, ha creato l’impero mondiale della ristorazione “fast food” che noi tutti conosciamo come McDonald’s. Un film sull’ambizione, sulla tenacia e sul prezzo da pagare per ottenere il successo, magistralmente interpretato dal candidato all’Oscar® Michael Keaton (Birdman, Il caso Spotlight) e diretto da John Lee Hancock (The Blind Side, Saving Mr. Banks).



-- Scegli la provincia -- Alessandria Ancona Arezzo Ascoli Piceno Bari Barletta Andria Trani Belluno Benevento Bergamo Bologna Bolzano Brescia Brindisi Cagliari Campobasso Caserta Catania Catanzaro Chieti Como Cremona Cuneo Fermo Ferrara Firenze Foggia Forlì Frosinone Genova Gorizia Grosseto Imperia L'Aquila La Spezia Latina Lecce Livorno Macerata Mantova Massa Carrara Matera Messina Milano Modena Monza Brianza Napoli Novara Padova Palermo Parma Pavia Perugia Pesaro Urbino Pescara Piacenza Pisa Pordenone Prato Ragusa Ravenna Reggio Emilia Rimini Roma Rovigo Salerno Savona Siena Teramo Terni Torino Trento Treviso Trieste Udine Varese Venezia Vercelli Verona Vicenza

-- Seleziona il video -- Trailer Originale Trailer Italiano Trailer Originale II Clip - La Nuova Chiesa Americana Clip - Gli Affari Sono In Guerra



VUOI CONDIVIDERE QUESTO TRAILER?

Scegli la dimensione del trailer, copia questo codice e incorporalo nella tua pagina web! 977 640 520 420 320 240





Tweet



questo trailer è stato visto 17 volte

Currently 0.00/5

1

2

3

4

5





Clip - Un Ristorante Rivoluzionario Film B. J. Novak Laura Dern Linda Cardellini John Lee Hancock the-founder Patrick Wilson Michael Keaton John Carroll Lynch Nick Offerman