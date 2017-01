L'amore Primitivo Clip Italiana - iVid Portale dei trailer Clip Italiana





Data di uscita del film:

19/08/1964 Genere: Commedia Regia:

Luigi Scattini Cast:

Jayne Mansfield, Franco Franchi, Ciccio Ingrassia Trama del Film L'AMORE PRIMITIVO:

Una bella antropologa ha raccolto, durante un viaggio durato molti anni in tutte le zone più sperdute del pianeta, una documentazione dettagliata sulle usanze erotiche delle popolazioni primitive. Il materiale viene proiettato durante un congresso che si svolge in un albergo. I due camerieri Franco e Ciccio assistono di nascosto e dimostrano alla studiosa che atteggiamenti erotici primitivi possono verificarsi anche presso le popolazioni più avanzate...





