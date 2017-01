I Due Evasi Di Sing Sing Clip Italiana - iVid Portale dei trailer Clip Italiana





Data di uscita del film: 22/01/1964

22/01/1964 Genere: Commedia Regia:

Lucio Fulci Cast:

Franco Franchi, Ciccio Ingrassia, Arturo Dominici Trama del Film I DUE EVASI DI SING SING:

Franco e Ciccio lavorano come inservienti in un bagno pubblico di New York. Per caso salvano la vita del gangster Attanasia dalla minaccia del rivale Tristan. In segno di riconoscenza, il boss li introduce nel giro truccato della boxe. Attanasia si riconcilia con Tristan ed entrambi scommettono sulla sconfitta di Franco. Ma il boxeur vince e, in preda alla rabbia per una presunta beffa, i due si uccidono in una sparatoria. Accusati di omicidio, Franco e Ciccio vengono rinchiusi nel carcere di Sing Sing...





