Data di uscita del film:

19/08/1964 Genere: Commedia Regia:

Lucio Fulci Cast:

Franco Franchi, Ciccio Ingrassia, Margaret Lee Trama del Film I DUE PERICOLI PUBBLICI:

Franco e Ciccio Introlia sono due truffatori. Un giorno si travestono da ufficiali della NATO per tentare di incassare una tangente per una esenzione alla leva e senza volere scatenano una rappresaglia aerea nucleare...





