29/12/1964 Genere: Fantasy Regia:

Alfonso Brescia Cast:

Mark Forest, Maril├╣ Tolo, Paolo Gozlino Trama del Film IL MAGNIFICO GLADIATORE:

Il figlio del re dei Daci Ercole viene fatto prigioniero dai romani. L'imperatore Gallieno, in rispetto del suo valore gli risparmia la vita e lo nomina istruttore e tutore dei gladiatori. La bella Velida, figlia di Gallieno, si innamora di lui e fa ingelosire Zuddo, capo delle guardie pretoriane, che ├Ę costretto a partire per la Dacia in cui si battaglia. Zuddo ritorna a Roma prima del previsto, portando con s├ę un uomo di nome Astolfo, molto somigliante all'imperatore. Zuddo riesce a scambiare l'imperatore con il sosia e a far ricadere la colpa su Ercole. In soccorso di Ercole giunge il pastore ciociaro Drusio, che riesce a liberare l'eroe dalla prigione...





