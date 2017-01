Minnesota Clay Trailer Originale - iVid Portale dei trailer Trailer Originale





Data di uscita del film:

12/11/1964 Genere: Western Regia:

Sergio Corbucci Cast:

Cameron Mitchell, Georges Rivière, Ethel Rojo Trama del Film MINNESOTA CLAY:

Minnesota Clay sta scontando una lunga condanna in un penitenziario per l'omicidio di due banditi che lo avevano sfidato a duello. Egli sostiene la sua innocenza - invano - in base alla legittima difesa. Prendendo in ostaggio il medico del campo viene curato per un grave problema di occhio, riesce a fuggire dal campo e a tornare alla sua città natale. Ha lasciato la tomba della moglie morta di parto. Sua figlia Nancy è stata allevata dal suo migliore amico Jonathan ed entrambi sono sfruttati dal geloso rivale di Clay...





Trailer Originale Film Sergio Corbucci Georges Rivière Cameron Mitchell minnesota-clay Ethel Rojo