Data di uscita del film:

16/12/1964 Genere: Regia:

Roberto Mauri Cast:

Iloosh Khoshabe, Mario Novelli, Claudie Lange Trama del Film GLI INVINCIBILI FRATELLI MACISTE:

Il principe Akim sta facendo costruire dai due fratelli Maciste un sontuoso tempio per onorare gli dei. Ma una strega di un mondo sotterraneo rapisce la sua ragazza Jhana e così Akim è costretto a mandare in soccorso i due fratelli...





