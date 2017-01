Train De Vie - Un Treno Per Vivere Clip - Titoli di Testa - iVid Portale dei trailer Clip - Titoli di Testa





Data di uscita del film:

22/01/1999 Genere: Drammatico Regia:

Radu Mihăileanu Cast:

Lionel Abelanski, Rufus, Clément Harari Trama del Film TRAIN DE VIE - UN TRENO PER VIVERE:

Nel 1941, gli abitanti di un piccolo villaggio ebreo nell'Europa centrale organizzano un treno di deportazione falso per poter sfuggire ai nazisti e scappare in Palestina.





