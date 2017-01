Danza Macabra Trailer Originale - iVid Portale dei trailer Trailer Originale





Data di uscita del film:

15/01/1964 Genere: Horror Regia:

Sergio Corbucci, Antonio Margheriti Cast:

Barbara Steele, Georges Rivière, Margrete Robsahm Trama del Film DANZA MACABRA:

Periferia di Londra: un giornalista, Alan Foster, viene inviato ad intervistare Edgar Allan Poe sui suoi racconti del terrore, e si dimostra scettico quando Poe gli confessa che le sue storie sono realmente accadute, e lui non può essere considerato un vero romanziere, ma un cronista esattamente come lui. Per scommessa, Alan accetta di passare la notte dei morti, il due novembre, da solo nel castello abbandonato di Lord Blackwood. Se passerà la notte senza fuggire, all'alba riceverà dallo stesso Lord una ricompensa di cento sterline. Alan, si reca nel castello, dove incontra una bellissima donna, Elizabeth Blackwood, ma non si rende conto che si tratta di uno spettro, di una "non morta". Durante quella lunga notte che sembra non avere fine, lei gli farà rivivere le vicende che la portarono alla morte insieme agli altri fantasmi che affollano il castello in quella notte d'orrore. Alan si lascia coinvolgere dalla sua bellissima ospite, e finirà per innamorarsene, senza rendersi conto di essere lui la prossima vittima sacrificale di cui gli spettri hanno bisogno per poter tornare in vita, almeno per una sola notte...





