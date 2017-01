Genitori In Trappola Clip Italiana - iVid Portale dei trailer Clip Italiana





Data di uscita del film:

04/06/1999 Genere: Commedia Regia:

Nancy Meyers Cast:

Lindsay Lohan, Dennis Quaid, Natasha Richardson Trama del Film GENITORI IN TRAPPOLA:

Le gemelle identiche Annie e Hallie, separate alla nascita e portate via da uno dei loro genitori biologici, si scoprono per la prima volta al campo estivo e organizzeranno un piano per riportare i loro ostinati genitori di nuovo insieme.





Clip Italiana Film Natasha Richardson Nancy Meyers Dennis Quaid Lindsay Lohan genitori-in-trappola