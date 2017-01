Happiness - La FelicitÀ Trailer Originale - iVid Portale dei trailer Trailer Originale





scarica la locandina ad alta risoluzione

Data di uscita del film:

29/01/1999 Genere: Drammatico Regia:

Todd Solondz Cast:

Jane Adams, Jon Lovitz, Philip Seymour Hoffman Trama del Film HAPPINESS - LA FELICITÀ:

Joy Jordan è una trentenne frustrata, ritenuta una fallita dalle sue sorelle. Joy lavora in un call center ma sogna di sfondare nel mondo della musica. Quando, dopo aver rotto con il suo fidanzato Andy, questi si suicida, decide di dedicarsi ad un lavoro di utilità sociale ed inizia ad insegnare nelle classi per immigrati dove però non trova la forza per farsi rispettare. Fuori dalla scuola fa amicizia con uno degli studenti, Vlad, che dopo averla illusa ed essere entrato in intimità con lei, si rivela per ciò che è: un ladro che le ruba lo stereo e la chitarra. La sorella Trish, in apparenza soddisfatta, è sposata, ha due figli e vive in una bella casa. Suo marito Bill è uno psicologo. L'uomo però si rivela un pedofilo, ed abusa di due bambini amici del figlio. Quando la polizia va a fargli visita a casa per interrogarlo, Bill si tradisce subito e viene scoperto. L'altra sorella Helen è un'altezzosa scrittrice, bella e di successo; stanca di avere il mondo ai suoi piedi, ha una sbandata per una voce che le racconta cose oscene al telefono. Quando insiste con l'uomo per incontrarsi, rimane delusa: altri non è infatti che il suo vicino di casa Allen, un uomo che disprezza. Allen è un uomo insicuro, depresso ed ossessionato dal sesso; quando viene rifiutato da Helen, si rende conto però che la donna che faceva per lui era invece l'altra sua vicina di casa, Kristina, della quale non aveva mai avuto considerazione. Kristina gli confida in seguito di essere stata stuprata dal portiere e di averlo per questo ucciso, facendo a pezzi il cadavere. I genitori delle tre sorelle, Mona e Lenny, si stanno separando dopo 40 anni di matrimonio. Lenny è annoiato e sente il bisogno di rimanere solo a quel punto della sua vita. Alla fine intreccia comunque una relazione con una vicina di casa ma si accorge ben presto che ormai è incapace di provare emozioni. L'unica persona a raggiungere uno stato di felicità sembra essere Billy, il figlio di Trish, che dopo innumerevoli tentativi riesce nell'intento di eiaculare per la prima volta.





