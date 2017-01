Due Mafiosi Nel Far West Clip Italiana - iVid Portale dei trailer Clip Italiana





scarica la locandina ad alta risoluzione

Data di uscita del film:

16/01/1964 Genere: Commedia Regia:

Giorgio Simonelli Cast:

Franco Franchi, Ciccio Ingrassia, Aroldo Tieri Trama del Film DUE MAFIOSI NEL FAR WEST:

Fine Ottocento. Due siciliani, Franco e Ciccio, stanno scontando una pena in prigione per aver rubato due muli, quando vengono liberati da un visitatore americano. Questi li informa che è un amico dei loro nonni, che furono uccisi in Texas da una banda di spietati banditi, i quali volevano appropriarsi della miniera d'oro dei nonni. Franco e Ciccio partono verso il Texas per rivendicare la proprietà della miniera e presto scopriranno che ci sono altre persone che, come loro, vogliono mettere le mani sull'oro...





VUOI CONDIVIDERE QUESTO TRAILER?

Scegli la dimensione del trailer, copia questo codice e incorporalo nella tua pagina web! 977 640 520 420 320 240





Tweet



questo trailer è stato visto 19 volte

Currently 0.00/5

1

2

3

4

5





Clip Italiana Film due-mafiosi-nel-far-west Franco Franchi Giorgio Simonelli Aroldo Tieri Ciccio Ingrassia