Data di uscita del film:

20/11/1998 Genere: Drammatico Regia:

Vincent Ward Cast:

Robin Williams, Cuba Gooding Jr., Annabella Sciorra Trama del Film AL DI LÀ DEI SOGNI:

Sono una bella coppia, hanno tutto, benessere, sicurezza, due figli, che però muoiono in un incidente. È l'inizio di tutte le tragedie. Muore lui e va in paradiso. Si suicida lei e "deve" andare all'inferno. Ma lui non si arrende e scende a cercarla.





Trailer Originale Sottotitolato Film al-di-la-dei-sogni Annabella Sciorra Robin Williams Vincent Ward Cuba Gooding Jr.