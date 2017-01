I Sette Del Texas Trailer Originale - iVid Portale dei trailer Trailer Originale





Data di uscita del film:

28/01/1964 Genere: Western Regia:

Joaquín Luis Romero Marchent Cast:

Paul Piaget, Claudio Undari, Fernando Sancho Trama del Film I SETTE DEL TEXAS:

Per difendere l'onore della fidanzata Bob Carey uccide il fratello di Ringo e finisce in galera. Quando esce scopre che la ragazza, che nel frattempo ha sposato un ricco possidente, è malata. Per trasportarla in un ospedale messicano viene organizzata una vera e propria spedizione...





