In Ginocchio Da Te Clip Italiana "Morandi"





scarica la locandina ad alta risoluzione

Data di uscita del film:

23/12/1964 Genere: Musicale Regia:

Ettore Maria Fizzarotti Cast:

Gianni Morandi, Laura Efrikian, Nino Taranto Trama del Film IN GINOCCHIO DA TE:

Gianni Traimonti, giovane di un paese contadino vicino Bologna con ottime qualità canore, parte per Napoli per svolgere il servizio militare. Qui si innamora di Carla, la figlia del suo maresciallo, che lavora in una sartoria, insieme alla madre, presso la quale il maresciallo manda i soldati per aggiusti alle divise. Il padre di Carla si oppone alla storia d'amore, e cerca di capire quale sia lo spasimante che esce di sera con la figlia, anche tenendo le sue reclute in consegna...





