Data di uscita del film:

05/08/1964 Genere: Horror Regia:

Warren Kiefer, Luciano Ricci Cast:

Christopher Lee, Gaia Germani, Philippe Leroy Trama del Film IL CASTELLO DEI MORTI VIVI:

Un piccolo gruppo di saltimbanchi riceve un invito dal conte Drago per tenere uno spettacolo nel suo castello. Durante la rappresentazione Bruno, uno degli attori, muore. In breve tempo si susseguono altre morti di natura misteriosa, finché gli ospiti scoprono il responsabile di quelle uccisioni…





