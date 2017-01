Sei Donne Per L'assassino Trailer Italiano - iVid Portale dei trailer Trailer Italiano





Data di uscita del film:

29/12/1964 Genere: Horror Regia:

Mario Bava Cast:

Cameron Mitchell, Eva Bartok, Thomas Reiner Trama del Film SEI DONNE PER L'ASSASSINO:

Nel parco dell'atelier Christian, Isabelle, una bellissima modella, viene strangolata da un assassino mascherato. L'ispettore Silvestri, incaricato delle indagini, presto si accorge di quanto sia avvelenato il clima nella casa di moda. Scopre che Isabella era amante di un antiquario, e che a aveva scritto un diario compromettente per tutti gli impiegati dell'atelier. Nicole, amica della morta, ha nascosto il diario, ma l'assassino la uccide. Altri delitti raccapriccianti si susseguono...





Trailer Italiano Film Cameron Mitchell Mario Bava sei-donne-per-l-assassino Thomas Reiner Eva Bartok