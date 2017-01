Shakespeare In Love Trailer Originale - iVid Portale dei trailer Trailer Originale





Data di uscita del film:

26/02/1999 Genere: Commedia Regia:

John Madden Cast:

Gwyneth Paltrow, Joseph Fiennes, Geoffrey Rush Trama del Film SHAKESPEARE IN LOVE:

Un giovane Shakespeare, a corto di idee e di contanti, incontra la sua donna ideale che lo ispira a scrivere una delle sue opere più famose.





