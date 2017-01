I Lunghi Capelli Della Morte Trailer Originale - iVid Portale dei trailer Trailer Originale





30/01/1964 Genere: Horror Regia:

Antonio Margheriti Cast:

Barbara Steele, George Ardisson, Halina Zalewska Trama del Film I LUNGHI CAPELLI DELLA MORTE:

1499, alla fine del XV secolo, in un villaggio, un monaco con dei soldati si recano in una cella dove è rinchiusa con l'accusa di stregoneria Adele Karnstein. La donna ha due figlie: la più piccola di nome Lisabeth e la più grande, che nessuno ha mai visto al castello. Ma è proprio quest'ultima a rivelarsi per quello che è al conte Humboldt, dicendo di graziare la madre, accusata ingiustamente dell'omicidio del fratello Franz. Lei stessa sospetta che si tratti di qualcun altro del castello con ben maggiori interessi a vederlo morto. Il conte accetta ma dice che ancora c'è tempo e che senza di lui non possono giustiziarla; in cambio la donna, di nome Helen Rochefort, dovrà donarsi a lui. Di lì a poco, però, senza aspettare l'ordine del conte, la strega viene portata fuori e si dà inizio al rogo per ordine del figlio del conte, Kurt...





