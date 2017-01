Maciste Nell'inferno Di Gengis Khan Clip Originale - iVid Portale dei trailer Clip Originale





Data di uscita del film:

16/04/1964 Genere: Fantasy Regia:

Domenico Paolella Cast:

Mark Forest, José Greci, Ken Clark, Roldano Lupi Trama del Film MACISTE NELL'INFERNO DI GENGIS KHAN:

Maciste ritorna finalmente nella sua terra per riposarsi dopo le mille avventure vissute, ma appena giunto scopre che la sua fidanzata Arminia è stata rapita dai Mongoli. Maciste parte per cercarla, e durante la sua ricerca scopre che Arminia non è una fanciulla di origine popolane come egli credeva, bensì una principessa erede al trono della Polonia. Il re Vladimiro di Polonia persuade Maciste a rinunciare all'amore di Arminia ma gli chiede ugualmente di salvarla. Maciste parte in compagnia di una misteriosa donna di nome Arias, sospettata di stregoneria, raggiunge e si intrufola nella reggia di Gengis Khan...





