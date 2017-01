Anthar L'invincibile Clip Italiana - iVid Portale dei trailer Clip Italiana





Data di uscita del film:

28/01/1964 Genere: Fantasy Regia:

Antonio Margheriti Cast:

Kirk Morris, Michèle Girardon, Manuel Gallardo Trama del Film ANTHAR L'INVINCIBILE:

Ganor, feroce tiranno di Baghdad, uccide il sultano per appropriarsi del potere, imprigionando i suoi figli Daykor e Soraya. Anthar, un giovane ribelle, riesce a liberare Soraya, la quale però viene di nuovo catturata da un mercante di schiave, Akrim, e viene venduta ad uno sceicco. Ancora una volta, Anthar la libera e la porta a Baghdad per riuscire a liberare suo fratello. Ganor riesce a mettere in trappola il giovane, che rischia di morire sotto una fossa del rinoceronte...





