Data di uscita del film:

18/03/1964 Genere: Storico Regia:

Carlo Campogalliani, Piero Pierotti Cast:

Brett Halsey, Gianna Maria Canale, Burt Nelson Trama del Film IL PONTE DEI SOSPIRI:

Un capitano veneto è accusato di omicidio e di cospirazione, perciò viene condannato a morte dal Consiglio dei Dieci. Ma l'uomo riesce a fuggire e torna a Venezia per dimostrare la sua innocenza e rivendicare il suo onore macchiato. Infatti il capitano verrà reintegrato e riceverà le scuse dal Doge, che lo mette a capo di un esercito contro i turchi. Inoltre all'uomo il Doge ha promesso in sposa la sua bellissima figlia...





