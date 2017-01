Il Disco Volante Clip Italiana - iVid Portale dei trailer Clip Italiana





Data di uscita del film:

23/12/1964 Genere: Fantascienza Regia:

Tinto Brass Cast:

Alberto Sordi, Monica Vitti, Eleonora Rossi Drago, Silvana Mangano Trama del Film IL DISCO VOLANTE:

Il film racconta, con un taglio prima documentaristico poi da commedia all'italiana, l'arrivo di un gruppo di alieni in un paesino del profondo Veneto: un'indagine dei Carabinieri metterà alla luce una follia latente diffusa in tutta la popolazione del paesino che poco ha a che fare con gli alieni...





