Data di uscita del film:

23/12/1964 Genere: Fantasy Regia:

Domenico Paolella Cast:

Rock Stevens, Peter Lupus, Helga Liné, Mario Petri Trama del Film ERCOLE CONTRO I TIRANNI DI BABILONIA:

Esperia, la regina dell'Ellade viene imprigionata insieme ad altri greci a Babilonia durante un viaggio da i tiranni locali Salmanassar, Assur e la loro sorella Tanit. Il re di Assiria Phaleg sceglie di pagare un riscatto per riavere la regina ma anch'egli viene imprigionato. Ercole interviene per liberare i due sovrani e punire i crudeli tiranni...





