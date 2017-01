A United Kingdom - L'amore Che Ha Cambiato La Storia Trailer Italiano - iVid Portale dei trailer Trailer Italiano





Data di uscita del film:

02/02/2017 Genere: Drammatico Regia:

Amma Asante Cast:

David Oyelowo, Rosamund Pike, Tom Felton, Jack Davenport, Laura Carmichael Trama del Film A UNITED KINGDOM - L'Amore che ha Cambiato la Storia:

Oyelowo interpreta Seretse, l'erede al trono africano del Botswana, che creò scalpore nel 1948, impegnandosi in una storia d'amore a Londra con la Williams, una bianca impiegata inglese con cui addirittura si sposò. L'unione interrazziale fu stata contrastata da entrambe le loro famiglie, così come dal governo britannico, dagli anziani tribali del Botswana e dal governo dell'apartheid del Sud Africa. La coppia ha superato ostacoli enormi per rimanere insieme, compreso l'esilio e l'abdicazione al trono. Il loro figlio, Ian Khama, è stato poi liberamente eletto come presidente del Botswana.



