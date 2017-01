Maciste E La Regina Di Samar Clip Italiana - iVid Portale dei trailer Clip Italiana





Data di uscita del film:

25/06/1964 Genere: Fantasy Regia:

Giacomo Gentilomo Cast:

Sergio Ciani, Jany Clair, Anna Maria Polani Trama del Film MACISTE E LA REGINA DI SAMAR:

Nel regno di Samar ogni tre mesi vengono offerte in sacrificio delle giovani fanciulle, questo per decisione di alcuni strani esseri che affermano di provenire dalla Luna. La regina Samara è complice dei Lunari perché questi le consentono di governare formalmente il paese e di poter restare eternamente giovane. Maciste viene così chiamato dal popolo che invoca aiuto per liberarsi da questi esseri alieni e, insieme a un gruppo di giovani coraggiosi, decide di tentare l'impresa...





