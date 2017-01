Cars 3 Teaser Italiano - iVid Portale dei trailer Teaser Italiano





Data di uscita del film:

14/09/2017 Genere: Animazione Regia:

Brian Fee Cast:

Trama del Film CARS 3:

Minacciato da una nuova generazione di piloti veloci, il mitico Saetta McQueen (voce di Owen Wilson) viene improvvisamente allontanato dallo sport che ama e, per tornare in gioco, avrà bisogno dell’aiuto di una giovane tecnica di gara ansioso, di nome Cruz Ramirez, che ha un piano per vincere, prendendo ispirazione dal Favoloso Hudson Hornet e un paio di colpi di scena. Dimostrando che non è ancora finito questa nuova corsa metterà alla prova il cuore di un campione sul più grande palcoscenico della Piston Cup!



Teaser Italiano Film Brian Fee cars-3