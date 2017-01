Pooh - L'ultimo Concerto Trailer Italiano - iVid Portale dei trailer Trailer Italiano





30/12/2016 Genere: Evento LIVE Regia:

Claudio Asquini Cast:

Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian, Stefano D'Orazio, Riccardo Fogli Trama del Film POOH - L'ultimo Concerto:

Prendete una delle band che ha fatto la storia della musica italiana, un gruppo che ha raccolto attorno a sé centinaia di migliaia di fan: 100 milioni di dischi venduti, 50 anni di carriera e di successi straordinari. Chi fermerà la musica, Piccola Katy, La donna del mio amico… Tutte canzoni che sono entrate nel linguaggio comune e ancor oggi fanno parte delle giornate di tantissimi di noi. I Pooh. L’ultimo concerto è trasmesso nei cinema in diretta via satellite da Nexo Digital il 30 dicembre alle ore 20.30 in collaborazione con F&P Group e RTL 102.5.



