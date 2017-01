Power Rangers Trailer Internazionale - iVid Portale dei trailer Trailer Internazionale





Data di uscita del film:

24/03/2017 Genere: Fantascienza Regia:

Dean Israelite Cast:

Dacre Montgomery, RJ Cyler, Naomi Scott, Ludi Lin, Becky G., Bryan Cranston, Elizabeth Banks Trama del Film POWER RANGERS:

Power Rangers segue la storia di cinque ordinari studenti liceali che devono diventare straordinari quando scoprono che la loro piccola città di Angel Grove – e il mondo – sono sull’orlo dell’oblio a causa di una minaccia aliena. Scelti dal destino, i nostri eroi si rendono conto di essere gli unici a poter salvare il pianeta. Ma per farlo dovranno superare i propri problemi e unirsi come Power Rangers prima che sia troppo tardi.



Trailer Internazionale Film Ludi Lin power-rangers Dean Israelite Dacre Montgomery Naomi Scott RJ Cyler Elizabeth Banks Bryan Cranston Becky G.