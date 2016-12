Mister Felicit└ Backstage - iVid Portale dei trailer Backstage





01/01/2017 Genere: Commedia Regia:

Alessandro Siani Cast:

Alessandro Siani, Diego Abatantuono, Carla Signoris Trama del Film MISTER FELICITÀ:

Alessandro Siani torna per la terza volta dietro e davanti alla macchina da presa per parlare di banche o, come lui stesso dichiara, "al massimo di bancarelle". Martino ├Ę un giovane napoletano svogliato e pessimista. Si trasferisce al nord, in Alto Adige, dove pu├▓ vivere sulle spalle della sorella Caterina, energica e lavoratrice, che vorrebbe vederlo impegnato in qualcosa, magari una relazione, o spera tanto, un lavoro. Martino ├Ę per├▓ irremovibile nella sua pigrizia, almeno fino a quando non diventa causa di un incidente stradale che costringe Caterina a letto, obbligandola a una costosissima operazione. Come trovare i soldi? Martino a questo punto non ha scelta: deve lavorare!



Backstage Film Carla Signoris mister-felicita Diego Abatantuono Alessandro Siani