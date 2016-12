Taboo - Stagione 1 Trailer Originale - iVid Portale dei trailer Trailer Originale





Data di uscita del film:

2017 Genere: Thriller Regia:

Dane Kristoffer Nyholm, Anders Engström Cast:

Tom Hardy, Oona Chaplin, David Hayman, Michael Kelly, Jonathan Pryce Trama del Film TABOO - Stagione 1:

Regno Unito, 1814. L'avventuriero James Keziah Delaney torna in patria irrimediabilmente cambiato dopo essere stato ai confini del mondo, in Africa. Creduto morto da chi aveva vissuto con lui a Londra molti anni prima, James è tornato per vendicare la morte di un padre che non ha mai conosciuto e riscuotere la sua eredità , salvando se stesso. Tuttavia, scopre ben presto di dover fare i conti con il passato misterioso dell'uomo e nemici in agguato in ogni angolo buio, ritrovandosi in un gioco molto pericoloso in cui perdere significherà morire.



