Data di uscita del film:

2017 Genere: Fantascienza Regia:

Cast:

Thomas Jane, Steven Strait Trama del Film THE EXPANSE - Stagione 2:

La storia si snoda attraverso una galassia colonizzata in 200 anni nel futuro, quando due sconosciuti - un detective incallito, Joe Miller e il capitano di una nave James Holden, vengono inconsapevolmente coinvolti in un vasta cospirazione per coprire terribili esperimenti su umani. La Stagione 2 prende il via con tensioni interplanetarie ad un livello più alto, la guerra fredda tra la Terra e Marte è sull'orlo di una battaglia a tutto campo.



