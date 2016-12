Silence Trailer Italiano - iVid Portale dei trailer Trailer Italiano





scarica la locandina ad alta risoluzione

Data di uscita del film:

2017 Genere: Drammatico Regia:

Martin Scorsese Cast:

Liam Neeson, Andrew Garfield, Adam Driver, Ciarán Hinds, Tadanobu Asano Trama del Film SILENCE:

Sono anni che Martin Scorsese cerca di realizzare Silence, film che racconta della persecuzione subita da due preti cattolici portoghesi nel Giappone del 17esimo secolo. La sceneggiatura è stata affidata di nuovo a Jay Cocks che con Scorsese già aveva portato al cinema Gangs of New York e l'età dell'innocenza. Il film è basato sul romanzo capolavoro dello scrittore giapponese Shusaku Endo, "Silence", incentrato sul tormentato rapporto tra il cristianesimo e la cultura nipponica. Ambientata sul finire del '500, la storia narra di due missionari gesuiti clandestini di visita in Giappone che vengono perseguitati da Hideyoshi e i suoi seguaci per aver tentato di propagare il cristianesimo. Liam Neeson interpreta il missionario portoghese Cristóvão Ferreira - che qualcuno dice sia il padre dell'ateismo -, Andrew Garfield è il compagno di viaggio e predicatore Sebastião Rodrigues mentre l'attore Adam Driver veste il saio del frate Francisco Garrpe, un'altra vittima della discriminazione religiosa in terra giapponese.



-- Seleziona il video -- Trailer Originale



VUOI CONDIVIDERE QUESTO TRAILER?

Scegli la dimensione del trailer, copia questo codice e incorporalo nella tua pagina web! 977 640 520 420 320 240





Tweet



questo trailer è stato visto 151 volte

Currently 0.00/5

1

2

3

4

5





Trailer Italiano Film Ciarán Hinds Andrew Garfield Tadanobu Asano Martin Scorsese Liam Neeson silence Adam Driver