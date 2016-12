La Cura Del Benessere Trailer Italiano 2 - iVid Portale dei trailer Trailer Italiano 2





Data di uscita del film:

23/03/2017 Genere: Drammatico Regia:

Gore Verbinski Cast:

Dane DeHaan, Mia Goth Trama del Film LA CURA DEL BENESSERE:

Sceneggiato da Justin Haythe (Revolutionary Road), il film targato New Regency avrà Dane DeHaan e Mia Goth come protagonisti. La pellicola vedrà il lanciatissimo Dane negli abiti di un uomo che viene 'inviato' sulle Alpi svizzere per salvare il proprio capo da un terrificante 'centro benessere'. La Goth sarà invece una paziente del centro/istituto terapeutico.



Trailer Italiano 2 Film Gore Verbinski Mia Goth la-cura-del-benessere Dane DeHaan