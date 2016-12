Boys Don't Cry Trailer Italiano - iVid Portale dei trailer Trailer Italiano





Data di uscita del film:

11/02/2000 Genere: Drammatico Regia:

Kimberly Peirce Cast:

Hilary Swank, Cloe Sevigny, Peter Sarsgaard, Brendan Sexton III, Alison Folland, Alicia Goranson, Matt McGrath, Rob Campbell, Jeannetta Arnette Trama del Film BOYS DON'T CRY:

La storia vera di Teena Brandon, una ragazza che scelse di vivere per tutta la vita nei panni di un uomo, anche a costo di rischiare la sua stessa vita. BOYS DON'T CRY è un film coraggioso e coinvolgente sulla speranza e sul coraggio necessario per rimanere fedeli a se stessi e ai propri sogni. Hilary Swank è la straordinaria interprete che, grazie al ruolo di Teena, ha ottenuto il premio Oscar ed il Golden Globe come Miglior Attrice Protagonista.





