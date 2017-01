Ursus Il Terrore Dei Kirghisi Clip Italiana - iVid Portale dei trailer Clip Italiana





Data di uscita del film:

29/07/1964 Genere: Fantasy Regia:

Antonio Margheriti Cast:

Reg Park, Mireille Granelli, Ettore Manni Trama del Film URSUS IL TERRORE DEI KIRGHISI:

La pace della Valle di Sura è turbata da un essere mostruoso che appare e scompare seminando morte e distruzione. Questi saccheggi hanno il potere di far cambiare stato d'animo delle tribù dei Circassi: in particolare il principe Zeretelli ha preso in odio Ursus perché ha capito che la regina della Valle, Aniko è innamorata di lui. Per liberarsi di lui Zeretelli accusa Ursus di essere complice del mostro. Intanto torna nel villaggio il fratello di Ursus che un giorno s'imbatte nel mostro che brandisce un pugnale identico a quello di Ursus e cerca di ucciderlo. Anche Ilio comincia a dubitare del fratello...





