Data di uscita del film:

29/10/1964 Genere: Commedia Regia:

Mauro Bolognini, Tinto Brass, Luigi Comencini Cast:

Alberto Sordi, Silvana Mangano, Claudio Gora Trama del Film LA MIA SIGNORA:

Un marito esasperato sopprime il canarino cui la moglie è attaccatissima, poi provvede a fare la stessa cosa con la donna. Un palazzinaro si ingrazia un Ministro con i favori di una prostituta. Un uomo ammalato da lungo tempo viene rimproverato dai suoi "cari". Un uomo e una donna in attesa all'aereoporto sperano che i rispettivi coniugi precipitino con l'aereo. Un uomo si preoccupa per l'auto, ma non per il tradimento della moglie...





