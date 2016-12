Il Magnifico Cornuto Clip Italiana - iVid Portale dei trailer Clip Italiana





Data di uscita del film:

12/02/1964 Genere: Commedia Regia:

Antonio Pietrangeli Cast:

Claudia Cardinale, Ugo Tognazzi, Bernard Blier Trama del Film IL MAGNIFICO CORNUTO:

Nell'opulenta e operosa città di Brescia, il maggior passatempo della ricca borghesia industriale sembra essere l'adulterio, che è anche il maggior argomento di conversazione alle feste. Andrea Artusi, proprietario di un avviato cappellificio, felicemente sposato con la giovane e bella Maria Grazia, sembra essere del tutto estraneo tanto al tradimento quanto alle maldicenze su di esso, completamente sicuro della fedeltà della moglie, dalla reputazione immacolata. Nonostante una vita soddisfacente, non resiste però alla tentazione quando Cristiana, disinvolta moglie del Presidente del circolo, gli si propone esplicitamente. Ma proprio questa relazione, apparentemente innocua, è la sua rovina: l'aver sperimentato in prima persona quanto sia facile per una donna tradire il coniuge, mantenendolo all'oscuro di tutto, comincia a farlo dubitare di Maria Grazia e presto diventa letteralmente ossessionato dal sospetto che lei abbia un amante. Prima la fa spiare con scarso successo da un vecchio dipendente, poi la pedina in prima persona e, malgrado non riesca a scoprire nulla, continua ad avere visioni ad occhi aperti di lei, in un'immaginaria versione seducente e disinibita, intenta a tradirlo con più uomini...





