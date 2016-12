Moloch Trailer Originale - iVid Portale dei trailer Trailer Originale





Data di uscita del film:

26/05/2000 Genere: Drammatico Regia:

Aleksandr Sokurov Cast:

Elena Rufanova, Leonid Mosgovoi, Leonid Sokol, Elena Spiridonova, Vladimir Bogdanov Trama del Film MOLOCH:

Storico e grottesco. Nell'eremo di Hitler in Baviera Eva Braun cerca di distrarre il suo amante-padrone dai tanti pensieri, siamo infatti nella primavera del '42. Ma arrivano ospiti tutt'altro che rilassanti, Goebbels con sua moglie, e Borman. Tutta gente che si detesta. La riunione è sempre più tesa. Le caricature stilizzate dei tragici personaggi cercano persino di far sorridere ma riescono ad essere solo grottesche.





